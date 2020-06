Calendário da terceira parcela deve sair semana que vem – Notícias Concursos

Calendário de saque e transferência chega ao fim neste sábado, 13 de junho

O calendário da segunda parcela do auxílio emergencial chega ao fim neste sábado, 13 de junho. Com o fim do cronograma de saque e transferência, semana que vem o calendário da terceira e última parcela prevista de R$ 600 deve ser divulgada, de acordo com a Agência Brasil.

Apesar do calendário da terceira parcela ainda não ter sido divulgado, foi anunciado que os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o auxílio de R$ 600 quarta-feira, dia 17 de junho. O calendário desse grupo deve ser dividido de acordo com o último dígito do NIS.

Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro confirmou quarta e quinta parcela do auxílio. E essa semana o ministro da Economia Paulo Guedes falou novamente sobre a prorrogação em reunião transmitida ao vivo. Mas o presidente deseja que as duas novas parcelas sejam de R$ 300. Em sua live dessa semana, ameaçou vetar a prorrogação caso os deputados insistam em novas parcelas de R$ 600.

Em seu Twitter, Bolsonaro afirmou que o Congresso desejava o auxílio por R$ 500 e ele foi responsável pelo aumento para R$ 600. O relator do projeto que culminou no auxílio desmentiu o presidente.

Bolsonaro estima que juntando gastos com o auxílio, de saúde e socorro a estados e municípios já gerou gasto de R$ 1 trilhão para o Tesouro Nacional, de acordo com o JC Online.