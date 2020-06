Calendário da terceira parcela deve ser divulgado ainda nesta semana – Notícias Concursos

Cerca de 10 milhões de brasileiros já receberam a terceira parcela do benefício

Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, afirmou que o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será divulgado ainda nesta semana.

Pedro Guimarães afirmou que, até agora, cerca de 10 milhões de pessoas já receberam a terceira parcela. O grupo de pessoas que já recebeu são beneficiários do Bolsa Família; esse calendário segue até dia 30 de junho. Esse grupo decidiu substituir o Bolsa Família pelo auxílio e recebem o valor nos mesmos dias de pagamento do primeiro, com calendário feito de acordo com o Número de Identificação Social (NIS).

Para evitar filas e aglomerações, o calendário de saques e transferências será feito apenas após a conclusão do pagamento da terceira parcela aos beneficiários do Bolsa Família. Antes de poder fazer o saque em espécie ou transferência direta para outros bancos, o dinheiro fica na poupança social digital na Caixa. Nela, é possível fazer movimentações pelo cartão de débito virtual, QR Code em maquininhas e pagamento de boletos.

Nesta quinta-feira, 25 de junho, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com Paulo Guedes, ministro da Economia, Pedro Guimarães e o presidente do Banco Central para debater sobre a prorrogação do auxílio. A expectativa é de que uma resposta sobre a prorrogação e seu valor seja anunciada até sexta-feira, 26 de junho.