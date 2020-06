Câmara de Penedo realizará sessão com gestores do Penedo Previdência

Diretores do Penedo Previdência, instituto que administra o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores efetivos da Prefeitura de Penedo, estão convidados a prestar informações na Câmara Municipal de Penedo (CMP).

A decisão aprovada na sessão legislativa realizada por meio de videoconferência nesta quinta-feira, 18, atende solicitação do Vereador Fagner Matias e prevê a participação do Presidente do Conselho Gestor e do Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Penedo Previdência, e ainda do Procurador Geral do Município.

De antemão, os vereadores solicitam informações sobre os motivos que impedem a concessão do direito à aposentadoria pelo Penedo Previdência, o montante de recursos repassado ao Instituto, quais investimentos realizados, dentre outros esclarecimentos, inclusive folha de pessoal e pagamento de diárias.

As informações deverão ser prestadas durante a próxima reunião ordinária da CMP, agendada para quinta-feira, 25, a partir das 14h30.

Vale frisar que, em função da pandemia do Novo Coronavírus, as sessões parlamentares ocorrem em ambiente virtual, com transmissão ao vivo na página da Câmara Municipal de Penedo ( https://www.facebook.com/camarapenedo ) no Facebook.

Por dificuldades de acesso à Internet, alguns parlamentares não participaram integralmente da sessão realizada ontem ou sequer conseguiram entrar na videoconferência. Já o Vereador Macaxeira Enfermeiro informou à Mesa Diretora que foi convocado para trabalhar no plantão da UPA, motivo de sua ausência.

Moção de Pesar

Ainda durante a reunião desta quinta-feira, 18, os vereadores penedenses aprovaram Moção de Pesar em virtude do falecimento do bispo diocesano de Penedo, Dom Valério Breda, e do empresário Milton Madeira.

Também foram aprovados o encaminhamento devido para a correção de datas e de erros de digitação observados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a instituição da Semana Municipal de Ações Voltadas para a Lei Maria da Penha, de autoria do Vereador Fagner Matias, lei que visa ampliar a divulgação do marco legal em escolas públicas e privadas do município.

Por Ascom CMP