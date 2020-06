Carreiras Jurídicas – Concursos Públicos – Notícias Concursos

Com tantos cargos públicos existentes, se faz importante destacar quais são os ramos que existem, em se tratando das carreiras jurídicas, vejamos:

Juiz: A função de um juiz é de julgar ações resultantes dos conflitos entre pessoas jurídicas e/ou físicas, além de ações entre órgãos públicos e particulares, podendo atuar nos âmbitos estaduais, federais, trabalhistas e militares.

Para assumir o cargo de juiz, além do certame público, é necessário apresentar títulos, e ter, no minimo, três de exercício de atividade jurídica.

Promotor de Justiça: A atuação do promotor de justiça se dá pelo Ministério Público ficando responsável pela defesa da ordem jurídica de todos os interesses da sociedade e do regime democrático de Direito, bem como, pela fiscalização da aplicação das leis, e defesa do patrimônio público, e para conseguir é preciso ter desempenhado, pelo menos, três anos de atividade jurídica, assim como o magistrado.

Procurador público: As atividades exercidas pelo procurador público estão relacionadas à advocacia consultiva, análise de processos, contratos e editais, defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e manutenção da democracia, e, poderá atuar no âmbito do Município, Estado ou Federação.

Você Pode Gostar Também:

Defensor: O defensor público é responsável por prestar assistência jurídica gratuita às pessoas que não têm condições de pagar por uma defesa particular, sendo indispensável para o Estado Democrático de Direito.

Delegado de Polícia: O delegado de polícia tem a função de presidir os inquéritos policiais, fazer a coordenação dos agentes e o comandado de toda a parte jurídica das investigações criminais, podendo atuar tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal.

Advogado da União: O advogado da União representa judicialmente e extrajudicialmente todos os Poderes nacionais nas partes jurídicas, exercendo funções consultivas e de assessoramento junto aos órgãos do Poder Executivo da União.

Tabelião: A função do tabelião é de aconselhamento as partes de modo imparcial e confecção dos documentos públicos com a intenção de prevenir litígios, buscando a garantia da segurança jurídica e o respeito à legislação.

Conhecendo as carreiras jurídicas de uma maneira mais clara, poderá saber com qual você mais se identifica, e, escolher então qual caminho seguirá a partir de agora.

Boa escolha e boa sorte!