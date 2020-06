Carreiras que permitem trabalho remoto – Notícias Concursos

Estamos vivendo um período de crise e em meio a pandemia muitos trabalhadores estão aprendendo o que é o trabalho remoto. E se você é um deles, este texto é voltado para divulgar profissões que permitem essa atividade com frequência.

O que é o trabalho remoto?

O uso da tecnologia e suas ferramentas são de grande auxílio para exercemos as tarefas do nosso trabalho fora da empresa. E cada vez mais aumenta a quantidade de vagas, cargos e companhias que aderem ao trabalho remoto.

Basicamente, a ação de trabalhar em casa ou fora de sua mesa do trabalho é a saída ideal para quem mora longe da empresa, mora em outra cidade, estado ou até mesmo país. Isso ajuda a expandir as oportunidades e aproximar trabalhadores que, por algum motivo, não conseguem se movimentar até a sede das instituições.

Para se ter um bom trabalho remoto, necessitamos de uma boa conexão de internet, ambientes silenciosos, rotina, entre outras coisas.

Achar que só porque está no conforto do seu lar ou em um restaurante, o trabalho pode ser diferente é um erro! No trabalho remoto as metas, tarefas e atividades continuam sendo as mesmas e o profissional precisa ter as mesmas habilidades e necessidades de quem vai ao escritório todo dia.

Trabalho remoto X Home Office

Muitas pessoas acham que os dois termos têm significado iguais, mas na realidade eles são usados para coisas diferentes.

A expressão trabalho remoto é destinada justamente para trabalhadores que realizam sua carga horária fora da empresa, sendo em restaurantes/cafés, reuniões fora do prédio, hotéis, até mesmo em casa ou qualquer outro lugar.

Já o home office, que em tradução livre significa escritório em casa, remete aos trabalhadores que ganham o dia para trabalhar somente em suas casas e não em outros locais.

Profissões que permitem trabalho remoto diariamente

Assim como as empresas, existem profissionais que se dão melhor realizando trabalho remoto. Seja pela liberdade ou pela facilidade, separamos uma lista com 10 carreiras que podem ser feitas dentro de casa mesmo:

1- Jornalista: Este profissional tem como tarefa transcrever de um modo simples as principais notícias do mundo, elaborar textos informativos e buscar a verdade dos fatos. Atividades que com a ajuda das redes sociais, boas ferramentas de comunicação, bons equipamentos e internet, são bem realizadas em um escritório doméstico. Mas pode ter algumas exceções quando é necessário o apuramento em tempo real.

2- Designer: O profissional desta área tem como objetivo elaborar a utilidade dos espaços ou objetos, fazendo com que tenha uma aparência relevante e funcional. Na carreira de designer existem várias áreas nas quais a maioria exercem ações que utilizam um computador que pode estar instalado em qualquer mesa, até a de casa.

3- Psicólogo: Cabe ao psicólogo ouvir, e baseado em seus estudos, diagnosticar o que cada paciente necessita para melhorar seu quadro. Essas conversas na maioria das vezes são realizadas em consultórios, mas elas podem também ser feitas via web, com a ajuda das plataformas sociais e aplicativos.

Mas atenção, talvez estes atendimentos sejam só permitidos enquanto vivemos esse período e quando ele acabar, não possam mais ocorrer. O CFP (Conselho Federal de Psicologia) orienta os profissionais a darem atendimento online desde 2012, mas para atendimento máximo de 20 sessões e com objetivos específicos.

4- Empresário: Se você vende algo e administra seu negócio, sua profissão é empresário. Com o surgimento de sites de vendas, ficou possível realizar o anúncio das mercadorias, o pagamento online e a entrega dos produtos por correspondência. Assim, vendedores trabalham de casa, confeccionam, divulgam e tomam conta de sua empresa.

5- Consultor: Essa área presta seus serviços para empresas ou para outras pessoas cobrando por eles. As consultorias são de várias categorias e preços, muitas vezes os consultores não precisam ir até os clientes, o que possibilita o trabalho remoto.

6- Professor Particular: Essa profissão é essencial, seja presencial ou online. Dar aulas de algum assunto é uma das carreiras que possibilitam o uso do EAD (ensino a distância), e com certeza, se houver um espaço legal e equipamentos de qualidade, você pode gravar aulas para as plataformas em um cantinho debaixo do seu teto.

7- Tradutor: O profissional que seguir essa carreira tem como objetivo traduzir ou até mesmo escrever textos para outras línguas. A ferramenta principal para realizar essa tarefa é um editor de texto e dicionários, coisas que são possíveis de ter em casa.

8- Youtuber: No Brasil e ao redor do mundo, gravar vídeos de entretenimento ou de diversos assuntos se tornou algo profissional e lucrativo. Para começar, não necessita de um estúdio, apenas de um cenário legal, equipamentos bons e um conteúdo relevante. São possibilidades que podemos encontrar fora de um escritório empresarial.

9- Fotógrafo: A magia dessa carreira é congelar em imagem os melhores momentos de nossa vida. Obviamente, para que as lembranças aconteçam, o fotógrafo tem que ir aos locais, mas a parte de edição de fotos, divulgação, comunicação e orçamento podem ser resolvidos na própria residência.

10- Desenvolvedores de softwares: Cabe a esse profissional navegar na computação para resolver problemas e monitorar se os programas, softwares e afins estão funcionando como devem. A área de TI, em sua maioria, trabalha com computadores que não precisam estar em uma empresa.

