Casos da COVID-19 em Penedo não tem alteração nas últimas 24h

O boletim Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo divulgado neste domingo, 14, mostra que não houve alteração nas últimas 24 horas.

Penedo continua com 138 casos confirmados, onze suspeitos, 25 recuperados, 127 descartados, 241 monitorados e quatro óbitos por Covid-19.

Em Alagoas, já são registrados 22.199 casos confirmados da doença que causou a morte de 744 pessoas, segundo dados publicados neste domingo, 14, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Leitos de Covid-19

Ainda segundo a Sesau, dos 1.085 leitos criados pelo Governo de Alagoas exclusivamente para atender pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo Novo Coronavírus, 644 estavam ocupados até as 11h deste domingo (14/06), o que corresponde a 59% do total.

Dos 644 leitos ocupados, 182 pacientes estão em Unidade de Tratamento Intensivo, 04 em leitos intermediários e 458 em enfermaria.

UTI em Penedo

Neste sábado, 13, Penedo recebeu equipamentos para instalação de leitos de UTI. O investimento começa pelo Hospital Regional, onde sete leitos de UTI e 18 de retaguarda estão sendo abertos por conta da pandemia, estrutura que ficará em definitivo.

Também de forma permanente, mais dez leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com Covid-19 serão disponibilizados para Penedo e região no antigo Semep, investimento da Prefeitura de Penedo.

O imóvel está com obras de adaptação em curso para se tornar outro centro médico com UTI em Penedo. O avanço na saúde pública é resultado da articulação da Prefeitura de Penedo com o governo estadual e a Santa Casa de Misericórdia.

