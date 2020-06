Ceará prepara lançamento oficial de plataforma própria de streaming

O primeiro teste público da plataforma transmitiu os treinos do último sábado, no CT Cidade Vozão, e foi exclusivo para os sócios adimplentes do Vozão. Confira trecho abaixo:



Seguimos com o 1º teste de nosso streaming, com transmissão ao vivo do treino deste sábado. Todos os detalhes serão corrigidos até o lançamento oficial em nossa plataforma oficial.#SócioVozão #CearáSC pic.twitter.com/Irso6aDrCj — Ceará Sporting Club ??‍?? (@CearaSC) June 27, 2020

Além de reconhecer os adeptos do Ceará, a plataforma também é um sinal de modernização da equipe. “É uma tendência mundial entre os clubes. Acaba sendo mais uma ferramenta de aproximação que vai beneficiar o nosso sócio-torcedor”, completou Lavor Neto, diretor de marketing da agremiação.