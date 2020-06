Celta x Barcelona | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Barça sofre baixa de peso

Informações adicionais: Em baixa na competição e precisando somar pontos nesse difícil confronto, o Celta terá à disposição seu elenco quase completo para encarar o Barcelona. As únicas ausências ficam a cargo do lateral-esquerdo David Juncà e do goleiro reserva Sergio Álvarez.

Informações adicionais: O gigante da Catalunha encara uma série de problemas em seu elenco para este duelo. O volante Sergio Busquets está suspenso por acúmulo de amarelos, enquanto Ousmane Dembélé e Frenkie de Jong, baixa de última hora, estão lesionados. O lateral Sergi Roberto se recupera de um problema físico e é dúvida para a partida.