Centro universitário promove Jornada Multidisciplinar sobre as abordagens clínicas e científicas dos profissionais da Saúde

Valorizar e incentivar o conhecimento a partir de reflexões sobre os campos de atuação do profissional da Enfermagem, abordando também a sua atuação no enfrentamento da Covid-19. Esses são os objetivos da 1ª Jornada Multidisciplinar do Centro Universitário Mario Pontes Jucá (UMJ), evento que será realizado no próximo dia 17 de junho, das 18h às 22h, com transmissão on-line por meio da plataforma PESCA – Portal de Estudos e Cursos de Atualização.

O seminário vai reunir profissionais e estudantes que vão abordar a reinvenção e o desdobramento no cuidado com a saúde da população. Participam do evento grandes nomes na área, como a psicóloga e Pró-Reitora Acadêmica da UMJ, Juliana Omena; a enfermeira e coordenadora do curso de Enfermagem da UMJ, Ironaide Ribas; o doutorando em Química e Biotecnologia, Paulo Fernando da Silva, o especialista em Emergência Geral, Wbiratan de Lima, a especialista em Enfermagem do Trabalho, Priscila Pereira; e a especialista em Gestão de Farmácia e Drogaria, Jessiane Alves.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas no site umj.edu.br/pesca. Alunos e professores da UMJ devem realizar o cadastro no Pesca com o e-mail institucional. Já o público, em geral, deve dar preferência ao gmail. Ao final do evento, todos os participantes poderão emitir seu certificado.

Programação

18h – Abertura com Juliana Omena, coordenadora do curso de Psicologia da UMJ e

Pró-reitora Acadêmica da UMJ, e Ironaide Ribas, coordenadora do curso de Enfermagem da UMJ.