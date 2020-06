Chelsea x Manchester City | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; City tem baixa importante

Informações adicionais: Por conta do curto intervalo de tempo entre uma partida e outra, Lampard poderá promover algumas alterações em sua equipe titular visando preservar seus jogadores de um desgaste físico precoce. Abraham pode sair jogando no lugar de Giroud, enquanto o garoto Reece James deve ser o titular na lateral-direita, bancando Marcos Alonso.

Informações adicionais: Os Citizens estarão desfalcados do maior artilheiro de sua história, o argentino Sergio Agüero, que sofreu uma grave lesão no menisco e precisará operar. Gabriel Jesus é o seu substituto natural. David Silva e Riyad Mahrez, que jogaram as duas partidas desde o reinício do campeonato, poderão ganhar um descanso nesse confronto.

Chelsea

Aston Villa 1×2 Chelsea (21/06)

Chelsea 4×0 Everton (08/03)

Bournemouth 2×2 Chelsea (29/02)