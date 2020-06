Cinco curiosidades sobre a Língua Portuguesa – Notícias Concursos

Nós, que todos os dias usamos a nossa estimada língua portuguesa, nem sempre reparamos nas curiosidades que rodeiam o nosso idioma. Vejamos cinco exemplos.

1. Há um continente onde o português é a língua mais falada

Esta não é difícil: o continente de que estou a falar é a América do Sul. (Sim, a América do Sul pode ser considerado um continente; para muitos povos, os continentes do mundo são sete e não cinco, como nos ensinavam na primária.)

2. O português tem um avô, um pai e um ou dois filhos

O avô é o latim, nosso conhecido. Já o pai, para muita gente, será incógnito. Aliás, há por aí muitas pessoas que afirmam solenemente que o português é filho do avô. Mas, não: se virmos bem, o pai do português é o galego.

Já os filhos… Podemos começar pelo português do Brasil, que embora ainda não tenha saído da casa do pai no que toca ao nome, é já um miúdo bem crescido e com marcadas diferenças em relação ao progenitor. Veremos se um dia destes decide ir viver para outra casa (o que nos vai fazer perder a curiosidade n.º 1, mas paciência). Depois, temos outro filho: o crioulo cabo-verdiano. E há mais… A família está a crescer.

3. O português é língua oficial de parte da China

Estou a falar de Macau, obviamente.

Você Pode Gostar Também:

É território chinês e tem duas línguas oficiais: o chinês e o português.

(Já agora, para fugirmos um pouco às questões linguísticas: Macau, por não ter sido território chinês até 1999, tem o trânsito a circular ao contrário do que acontece no resto da China. O mais curioso é que o trânsito de Macau circula à inglesa e o trânsito chinês circula como em Portugal. As voltas que o mundo dá…)

4. Não há nenhuma fronteira entre dois países de língua oficial portuguesa

Talvez seja caso único entre as línguas internacionais: dos vários países de língua oficial portuguesa, nenhum faz fronteira com um colega de língua. Fomos uns pinga-amores, a espalhar a língua pelo mundo, sem nunca parar muito tempo no mesmo lugar.

Claro que uma das principais razões para o fenômeno é o fato de o Brasil se ter mantido como território unido. Se tivesse seguido o exemplo dos territórios espanhóis, teríamos hoje imensos países de língua portuguesa na América do Sul.

(Uma outra curiosidade: talvez possamos considerar que a única fronteira entre dois territórios de língua portuguesa seja a fronteira norte de Portugal. Mas não vamos entrar por aí. Pelo menos, hoje.

5. O português também se fala no Uruguai

Enfim, esta curiosidade contradiz flagrantemente a curiosidade anterior, mas a verdade é que estava a falar de línguas oficiais e agora estou a falar da língua como ela é mesmo falada no dia-a-dia. E, nesse caso, podemos afirmar com alguma segurança que há muita gente a falar português no Uruguai (umas 100 000 pessoas), onde também é chamado de portunhol. (Quem diria que os turistas portugueses de férias no Sul de Espanha falavam uma língua do Uruguai?)