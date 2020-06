Circuito Penedo de Cinema está confirmado para 23 a 29 de novembro

Os organizadores afirmam que o evento deverá acontecer presencialmente na cidade Penedo, porém poderá ser realizado de forma on-line, caso a pandemia do coronavírus se perdure

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal), através da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e o Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), promove, entre os dias 23 a 29 de novembro, na cidade de Penedo, em Alagoas, a 10ª edição do Circuito Penedo de Cinema. O evento tem o objetivo de fortalecer a cultura cinematográfica e movimentar a produção audiovisual alagoana e nacional. As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente até o dia 10 de julho.

Clique aqui para se inscrever.

“O cinema alagoano, ao longo da última década, vem se fortalecendo e tem mostrado excelentes resultados com participações e premiações em diferentes festivais por todo país e pelo mundo. O festival de cinema é a principal janela onde o curta-metragem é exibido. Nessa 10ª edição do evento, pretendemos realizar o Circuito Penedo de Cinema no histórico cinema São Francisco, que foi considerado, na década de 60, um dos maiores cinemas do nordeste. Estamos com muita expectativa para esse dia”, contou o Coordenador de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Ufal, Sérgio Onofre.

Nas mostras competitivas, para se inscrever, o candidato deverá escolher apenas uma das seguintes alternativas disponíveis: 13º Festival do Cinema Brasileiro de Penedo; 10º Festival de Cinema Universitário de Alagoas e a 7ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, e ainda, na Mostra não competitiva de Cinema Infantil. Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição de uma mesma obra em mais de uma mostra competitiva.

A seleção dos filmes e vídeos será realizada por uma comissão composta por realizadores, produtores, cineclubistas, críticos, professores e pesquisadores indicados pela Comissão Organizadora. A divulgação dos filmes escolhidos para as mostras competitivas, bem como para a mostra não competitiva de Cinema Infantil, será feita até o dia 31 de agosto, por meio de resultado oficial no site.

Os organizadores afirmam que o evento deverá acontecer presencialmente na cidade Penedo, no entanto, no caso de um eventual quadro de agravamento da pandemia mundial devido ao novo coronavírus (covid-19), e da necessidade da manutenção das restrições impostas à mobilidade social, a Comissão Organizadora do Circuito Penedo de Cinema poderá transferir o festival para o meio online. Caso se consolide a alternativa da realização de um evento através de plataformas onlines, os realizadores selecionados deverão enviar uma autorização expressa, através de modelo de formulário emitido pela Comissão Organizadora, confirmando a inscrição e autorizando a exibição nesse formato.

Por Assessoria