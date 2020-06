Clubes repercutem no Twitter desafio contra o racismo

Engajados na causa, os clubes brasileiros também trataram do assunto no Twitter e outras redes sociais, e, além de se posicionarem, criaram um desafio para estimular o crescimento da corrente contra o preconceito racial, no qual uma equipe foi marcando e desafiando outras. Confira:

Respeite a cor da nossa história! Barbosa, Jorginho Carvoeiro e Odvan: negros que marcaram época em São Januário! E vocês? @CearaSC, @Gremio e @Atletico Citem três jogadores e três clubes. #VidasNegrasImportam https://t.co/TVqcmrKETR — Vasco (de ?) (@VascodaGama) June 1, 2020

Racismo não é opinião ou preferência política, racismo é crime! Bruno Cortez, Airton Pavilhão e Roger Machado ajudaram a construir e manter a nossa história. E vocês, @SaoPauloFC, @FluminenseFC e @Nacional? Cite três jogadores e três clubes.#VidasNegrasImportam #ClubeDeTodos https://t.co/9qLi7RE43l — Grêmio FBPA (de ?) (@Gremio) June 1, 2020