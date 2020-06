Com aval, Galo avança para contratar Marrony junto ao Vasco

Sampaoli pediu, e o Atlético-MG intensificou as negociações pelo atacante Marrony. O clube mineiro já apresentou uma proposta e as negociações estão em andamento. O Vasco espera lucrar e, por ora, não está interessado em jogadores do Galo na negociação.

