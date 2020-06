Com comércio reaberto, Dia dos Namorados terá queda de 20% nas vendas em SP – Notícias Concursos

O comércio de rua e shopping de São Paulo reabriram esta semana, há poucos dias do Dia dos Namorados, data de muita venda. Por causa da reabertura, a FeComercioSP atualizou as estimativas de vendas para junho no estado, que cria um bom indicador para as vendas em todo o Brasil.

Quando comparado aos números de 2019, o Dia dos Namorados deste ano deve ter 20% de queda. A diminuição ocorre porque muitas famílias estão com renda reduzida, além da alta de brasileiros endividados ou desempregados. Com esse cenário, agravado pela pandemia do novo coronavírus, a prioridade da maioria dos brasileiros se volta para produtos essenciais, como remédios e alimentos.

Também neste cenário, a procura por presentes para o Dia dos Namorados deve ser menor e o prejuízo pode ser de mais de R$ 11 bilhões. No primeiro semestre de 2020, o recuo deve ser ainda maior, de 11%. A maior queda se deve ao fechamento de parte do comércio não essencial durante março, abril e maio, quando houve quarentena no Brasil.

A categoria de roupas, que costuma ter alta de venda em junho no Brasil por causa de compras de presentes para namorados, deve ter recuo de 44% em vendas e prejuízo de até R$ 2,2 bilhões. No acumulado do ano, que também leva em conta a queda de vendas no Dia das Mães, o recuo deve ser de 28%.

Com a reabertura progressiva de estabelecimentos por todo o Brasil, respeitando as regras de segurança e higiene de cada região, a recuperação da economia deve ocorrer de forma lenda, de acordo com a Federação.