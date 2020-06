Comissão organizadora do novo edital é definida! – Notícias Concursos

A comissão organizadora do concurso da SEJUSP-MG foi definida, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. O novo edital vai contar com vagas para os cargos de agente de segurança penitenciário (policial penal), agente socioeducativo e assistente executivo – auxiliar educacional.

De acordo com o texto, o grupo de trabalho formado tem dez dias úteis para elaborar o cronograma inicial dos trabalhos. Dessa forma, eles têm até o dia 08 de junho para entregar o planejamento para elaboração do projeto básico.

Os cargos do concurso SEJUSP-MG 2021 compõe o quadro do Departamento Penitenciário (Depen MG), vinculado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP-MG). Os salários e requisitos dos cargos ainda não foram informados. No entanto, tudo indica que deverá ser exigido nível médio como nas últimas seleções promovidas pela secretaria.

O quantitativo de vagas do edital ainda não foi revelado. Na internet, circula que serão ofertadas 3 mil vagas, número que ainda não foi confirmado oficialmente pela Secretaria.

A comissão organizadora do concurso SEJUSP-MG vai ter missão de preparar e acompanhar todas as etapas da seleção, até o final.

O concurso SEJUSP MG

Nos últimos dias têm circulado que o próximo concurso da SEJUSP-MG vai contar com 3.117 vagas, distribuídas nos cargos de Agente de Segurança Penitenciário (2.420), Assistente Executivo de Defesa Social (427) e Agente de Segurança Socioeducativo (270).

Ao site Folha Dirigida, a SEJUSP revelou que os números ainda podem ser reavaliados por causa da pandemia do novo Coronavírus. Confira nota:

“Em razão da pandemia e da situação econômica por ela ocasionada, os números podem ser reavaliados. Portanto, não é possível confirmar a previsão de vagas. Os dados exatos serão disponibilizados em futuro edital.”

Cargo de agente penitenciário pode virar policial penal

Um dos cargos contemplados no próximo concurso SEJUSP-MG é o de Agente de Segurança Penitenciário. No entanto, a carreira está em processo de transformação por causa da Emenda Constitucional (EC) 104, promulgada em 2019.

O texto criou a Polícia Penal (PP) em todos os estados. Dessa forma, está tramitando na Assembleia Legislativa mineira a PEC para regulamentar a PP MG e transformar os agentes penitenciários em policiais penais.

O cargo de Agente exige nível médio. De acordo com dados de 2018, o salário inicial do cargo é de R$4.098,45 por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Último Concurso de Agente

O último concurso de Agente aconteceu em 2013, quando ofereceu nada menos que 3.535 vagas pra ambos os sexos. Os inscritos foram avaliados por prova escrita objetiva, redação, exame de saúde, teste de aptidão física, exame psicológico, curso de formação técnico-profissional e investigação social. O IBFC coordenou o certame.

As provas objetivas contaram com 50 questões nas disciplinas de Português (10), Raciocínio Lógico-Quantitativo (10) e Conhecimentos Gerais (3).