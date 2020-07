Como adquirir o hábito de estudar todos os dias sem falhar

Estudar precisa se tornar um hábito, sobretudo para quem deseja ser aprovado em concurso público, vestibular ou tirar uma boa nota no ENEM.

Claro que essa não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, é tida pelos estudantes como uma das mais difíceis de se atingir.

Entretanto, para conquistar objetivos acadêmicos e profissionais, não há modo mais eficiente do que se tornar uma pessoa dedicada aos estudos.

No caso do preparo para concursos, por exemplo, muitos dos candidatos encaram essa jornada como um projeto vital. A aprovação significa mudar totalmente de vida. Por isso, todos os dias precisam ser de esforço voltado para a tão sonhada vaga no serviço público.

Para os vestibulandos, os estudos levam à graduação, que significa o início de um novo patamar. Fora isso, há sempre motivações para continuar estudando, se qualificando, obtendo conhecimentos.

Mas como estudar todos os dias sem falhar?

Faça um desafio

Uma primeira dica é você começar se desafiando para se acostumar com os estudos diários. Desafie-se a estudar todos os dias, pelo menos um pouco, por 30 dias, por exemplo.

Essa tática costuma ajudar no pontapé inicial para tornar essa prática um hábito.

Mas comece com poucos dias assim. Não se engane propondo um desafio muito longo, como três ou cinco meses. Quem ainda não possui o costume logo deixa de cumprir e pode até se cansar da ideia.

Siga o plano de estudar diariamente

Quem deseja se habituar a estudar todos os dias deve tentar ao máximo estudar todos os dias, de fato.

Parece bobo e simples demais, porém, de nada adianta ansiar por isso e quebrar a rotina, estudando dia sim dia não, ou então pulando dois ou três dias, por exemplo.

Para conseguir esse feito, monte um cronograma pensando na sua necessidade, em horário viável e tranquilo.

Comece aos poucos

Um erro grande de concurseiros e estudantes de pré-vestibular é começar querendo ser o mestre dos estudos. Muitos adotam uma rotina inicial de seis horas diárias, se forçando a fazer isso todos os dias. Não costuma durar muito.

Para adquirir o hábito de estudar todos os dias e, principalmente, sem falhar, é preciso começar aos poucos, ir com calma. Encare esse processo como uma caminhada rumo a uma maratona. Ou seja, pegue leve no início para depois inserir mais intensidade.

E então, gostou das ideias? Não deixe de tentar por em prática para conquistar suas metas!