Como aplicar na sua loja virtual? – Notícias Concursos

As vendas virtuais funcionam de uma forma diferente, por isso o Inbound Commerce foi adaptado para atender perfeitamente sua loja virtual.

O Inbound Commerce é uma adaptação do Inbound marketing para as lojas virtuais, o conceito chega a ser o mesmo, porém com algumas particularidades:

Atração

Quando temos um negócio, a ideia é atrair público para consumir seu produto ou serviço, certo?

O objetivo é atrair tráfego para seu blog ou site, mas é importante atrair o público alvo correto, que irá consumir, senão de nada adianta ter milhares de acesso.

Criar uma persona é essencial nessa fase, para que sua comunicação seja pontual e direcionada.

As ferramentas mais usadas são:

O inbound é usado na descrição do produto e categoria.

Porém, um dos erros dos e-commerces é copiar a descrição do produto do fabricante, crie sua própria descrição, procure completar ela com todos os detalhes.

Mas sem muitos termos técnicos, use uma linguagem simples e fácil de entender.

2. Conversão

Ferramentas importantes para converter usuários:

CTA

Landing Pages

Formulários

Email Marketing

No e-commerce uma forma diferente de usar o CTA é oferecer um produto relacionado ao post que ele está lendo.

Por isso a importância de produzir conteúdos relevantes em seu site ou blog, pois através deles, você estará focando em seus futuros clientes.

3. Fidelização

Nessa etapa, você tem já tem o cliente, só precisa usar a estratégia correta para fidelizar ele, seja com promoção, desconto, programa de pontos, algo que desperte a atenção dele.

Cliente satisfeito compra novamente e ainda promove e indica sua empresa.

Em hipótese alguma esqueça desse cliente após a compra, cliente gosta de ser bem atendido, de atenção e de ser lembrado. Continue oferecendo produtos relacionados ao que ele já comprou.

Como anda seu relacionamento com seu cliente?

Sim, falamos daqueles clientes que já compraram da sua empresa, mas que, por algum motivo, foram esquecidos. Falamos também daqueles ativos, que ainda continuam comprando e consumindo os produtos da sua empresa.

A atenção ao cliente não deve ser somente no ato da compra, essa relação precisa ir muito além disso. O cliente gosta de atenção, gosta de se sentir importante, pois, afinal de contas, ele é uma peça importante na concretização de uma venda, não é mesmo?

Ao fidelizar um cliente, além dele voltar a comprar com a sua empresa, faz com que ele faça propaganda dela. E não tem marketing melhor que esse: o boca a boca. É importante se esforçar para que essa repercussão seja sempre uma visão positiva da sua empresa.