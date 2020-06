Como consultar o saldo do auxílio de R$ 600 no app Caixa Tem? – Notícias Concursos

Quem recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 na poupança social digital da Caixa pode verificar o saldo no aplicativo Caixa Tem. O app mostra o extrato com todas as movimentações do valor na conta, contando as entradas e saídas do dinheiro, como pagamento de boletos e transferências.

O app Caixa Tem está disponível para Android e iOS. Para visualizar o saldo, é necessário abrir o aplicativo e informar CPF e senha como login. Em seguida, clique em “Mostrar Saldo”. Será exibido o “Saldo na conta” no topo da tela.

Para ver mais detalhes, clique em “Extrato” e, em seguida, na seta apontando para baixo para abrir as informações detalhadas do saldo, como o valor bloqueado e limite de cheque especial, além das movimentações, como pagamento de boletos. A página mostra as movimentações financeiras dos últimos 30 dias.

Também, além de ver as movimentações dos “últimos 30 dias”, é possível clicar no menu de meses, com a opção “Futuro” para mostrar as movimentações previstas ou meses anteriores.

O auxílio de R$ 600 foi criado para pagar três parcelas para trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus. O governo já fala em pagar uma quarta e quinta parcelas. O valor ainda não foi confirmado. O presidente Jair Bolsonaro defende que as novas parcelas sejam de R$ 300 cada uma, enquanto o presidente da Câmara Rodrigo Maia defende que as novas parcelas sejam mantidas a R$ 600 por até três meses adicionais.