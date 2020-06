como consultar saldo de contas ativas e inativas – Notícias Concursos

Saldo pode ser verificado em diferentes meios online e presencialmente

O saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser consultado pelo cidadão no site da Caixa, site do FGTS ou aplicativo do fundo, que está disponível para smartphones e tablets Android, iOS e Windows.

Também é possível fazer cadastro e receber informações sobre o fundo por e-mail ou por mensagem de texto no celular. Em abril, foi publicada medida provisória que liberava saques extraordinários do fundo. De acordo com o texto, os saques poderão ser feitos entre 15 de junho e 31 de dezembro. A cinco dias do início do prazo anunciado, a Caixa Econômica Federal ainda não divulgou detalhes do calendário.

Você Pode Gostar Também:

Podem sacar o FTGS quem tem conta ativa em seu emprego atual ou inativa de seus emprego anteriores. O saque pode ser de até R$ 1.045. A organização do calendário deve ser como o cronograma do auxílio emergencial de R$ 600, dividido de acordo com o mês de aniversário do cidadão.

Como conferir o saldo do FGTS