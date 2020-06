Como denunciar fraudes no auxílio emergencial? – Notícias Concursos

Foram encontradas mais de 160 mil possíveis irregularidades no pagamento do auxílio emergencial. Essas possíveis irregularidades foram encontradas pela Controladoria-Geral da União (CGU). Há criminosos utilizando o CPF de outras pessoas para fazer o cadastro e receber o auxílio de R$ 600.

Entre as vítimas de fraudes há nomes famosos, como o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, o jogador Neymar e Vinicius Bonemer, filho de William Bonner e Fátima Bernardes. Eles tiveram os dados usados para criminosos fazerem cadastro e terem acesso ao benefício.

William Bonner postou no Twitter que seu filho foi vítima de fraude e que o nome e CPF dele têm sido alvo de ações de estelionatários há três anos. Luciano Hang reportou o crime à Polícia Federal e pediu condenação dos criminosos. E a assessoria de Neymar afirmou que o cadastro não foi feito pelo jogador.

Como denunciar fraudes?

Você Pode Gostar Também:

Para checar o cadastro, entre no site da Dataprev. Informe nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe.

Se a resposta é “Requerimento não encontrado”, o CPF consultado não tem pedidos realizados. Se a resposta for “Em processamento, foi aprovado, não aprovado, requerimento retido ou dados inconclusivos”, foi feito cadastro utilizando o CPF pesquisado.

Se a resposta for “Benefício em processamento”, o CPF foi usado e o pedido está em análise. Se aparecer “Aprovado”, o benefício foi liberado e será pago na data correspondente do calendário oficial na conta indicada no cadastro. Se as respostas forem “Não aprovado, requerimento retido ou dados inconclusivos”, foi feito o pedido, mas a Dataprev encontrou inconsistências ou irregularidades.

No caso de fraude detectada, ela deve ser denunciada pelos telefones 121 ou 0800-707-2003. Também é possível fazer a denúncia em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.