Como evitar filas ao sacar o auxílio de R$ 600 – Notícias Concursos

Ao receber a primeira parcela do auxílio emergencial, muitos brasileiros enfrentaram filas. Para tentar evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus, o pagamento da segunda parcela foi diferente.

Num primeiro momento, o pagamento foi feito em conta poupança digital da Caixa de todos beneficiários. O saque e transferência entre bancos passa a ser permitido apenas a partir desta segunda-feira, 1º de junho, com calendário dividido por mês de nascimento.

Com o calendário de saques sendo iniciado hoje, é importante tomar alguns cuidados para evitar filas.

Caixas 24 Horas: Uma das formas mais recomendadas para evitar filas em bancos é fazer uso dos Caixas 24 Horas. Eles ficam localizados em diversos tipos de estabelecimentos, como supermercados e farmácias. Por causa da quantidade e variedade de locais, as filas não costumam ser longas. Atualmente, a opção permite ao beneficiário até quatro saques mensais sem pagamento de taxas.

PicPay e Mercado Pago: O saldo do auxílio de R$ 600 pode ser transferido para fintechs como PicPay e Mercado Pago. Bancos digitais e fintechs oferecem a transferência e, em seguida, saques em Caixas 24 Horas através do QR Code.

Caixas eletrônicos: Apesar de ser uma opção com filas maiores, ainda costumam ser menores do que as filas de agências bancárias. Para evitar grandes filas, dê preferência a horários menos movimentados.

Cartão de débito virtual: Se o auxílio de R$ 600 for sacado para compras essenciais, é possível, em vez de sacar, fazer uso do cartão de débito virtual. No aplicativo Caixa Tem é possível gerar o cartão, que é aceito em vários estabelecimentos, como supermercados e farmácias.

Se for necessário ir a uma agência, não esqueça de levar todos os documentos.