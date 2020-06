Como garantir um bom atendimento remoto – Notícias Concursos

Hoje em dia, uma grande parte dos consumidores estão na internet, fazendo com que o número de vendas também aumente.

A necessidade de investir em anúncios online aumentou e uma pesquisa realizada pela Criteo mostra que 3 entre 4 entrevistados confirmam clicar em anúncios enquanto navegam na internet.

Dessa forma, esses consumidores serão levados até a sua empresa, mas ao chegar lá eles terão um bom atendimento?

Sua equipe de vendas está preparada para atendê-lo, tirar as dúvidas do consumidor e solucionar problemas caso houver?

Se a resposta foi “não” para pelo menos duas das questões, é hora de investir em seu atendimento remoto.

Como preparar a equipe

Muitos colaboradores estão trabalhando em suas casas, dessa forma além do atendimento estar reduzido na central, o que aumenta a demanda de atendimentos realizados, fica um pouco mais difícil de acompanhar os atendimentos de perto.

Reclamações de clientes sobre atendentes mau-humorados, e até mesmo grosseiros vêm aumentando.

Por isso, antes de tudo o colaborador precisa estar motivado e bem treinado, uma equipe engajada até mesmo distante trabalha com dedicação e eficiência.

Tenha conversas diárias com todos, nada muito longo, mas o suficiente para esclarecer o que espera deles durante esse período de trabalho remoto.

O gestor deve criar uma rotina que seja produtiva, e que ofereça ferramentas para organizar o planejamento e execução do trabalho, a produtividade e as entregas.

Dicas para um bom atendimento ao cliente

Identifique e entenda as dores do cliente, entender o cliente é fornecer um produto ou serviço que atenda as necessidades dele.

Para isso é importante entender o comportamento dele e suas expectativas, para que quando ele busque sua empresa, você tenha a solução.

Já se o problema for pós vendas, ouça, identifique e entenda o que ele está passando, e deixe claro que você o compreende e que o problema será solucionado da melhor maneira.

Uma outra dica é ter uma política de atendimento, uma regra geral para que todos os atendentes estejam sempre em sintonia, e passando as mesmas informações, para que não tenha erro ao repassar uma informação ao cliente.

Assim as decisões serão tomadas com base em processos, seguindo os princípios da empresa, obtendo assim melhores resultados como:

Melhoria na imagem da empresa

Satisfação do cliente

Redução de custos

Lucratividade

Atendimento 4.0

Esse é o novo tipo de atendimento ao cliente.

Nada mais é que a Evolução da comunicação com o cliente e está ligado ao Omnichannel.

Conhecido também como SAC 4.0, tem como princípios básicos prestar um atendimento de qualidade ao cliente: foco no cliente, atendimento humanizado, resoluções rápidas e eficientes.