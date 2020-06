Como gerir seu negócio – Notícias Concursos

Estudos apontam que pequenas empresas que adotam padrões de gestão têm mais lucro, menos dívidas e investem mais.

Uma empresa quando identifica suas necessidades, consegue aprimorar sua gestão e aumentar as chances de sucesso.

Seguindo os 08 fundamentos da gestão para a excelência, as empresas podem montar seu próprio modelo de gestão.

Esses 08 fundamentos são um conjunto de valores e princípios que objetivam levar às empresas padrões internacionais de excelência, em organizações líderes de classe mundial.

Fundamentos de Gestão

Sobre os 08 fundamentos de Gestão, são eles:

É o entendimento e tratamento das relações de interdependência e efeitos entre os diversos componentes que formam a organização, considerando o ambiente que interagem.

Compromisso com as partes interessadas

Definição, entendimento e estabelecimentos de acordo com as partes interessadas, assim como as inter-relações destas com as estratégias e processos, considerando perspectivas de curto e longos prazos.

Aprendizado organizacional e inovação

Em busca de novos patamares, por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de conhecimentos, promovendo assim um ambiente favorável à criatividade, implementação de novas ideias, capazes de gerar ganhos sustentáveis para as partes interessadas, possibilitando assim a inovação.

Tem uma relação forte com a necessidade de promover mudanças, trata também da flexibilidade e capacidade de mudança em tempo hábil e novas demandas das partes interessadas.

Liderança transformadora

Trata dos valores e princípios organizacionais, e aborda a atuação dos líderes de forma ética, inspiradora.

Mobilizando as pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da organização; explorando as potencialidades das culturas presentes; preparando líderes e pessoas; e interagindo com as partes interessadas.

Desenvolvimento sustentável

A empresa tem o compromisso de responder pelos impactos de suas decisões e atividades, na sociedade e no meio ambiente.

Compromisso de contribuir para a melhoria das condições de vida, tanto atuais quanto para gerações futuras, através de um comportamento ético e transparente.

Orientação por processos

É uma abordagem da organização como um conjunto de processos que precisam ser entendidos de ponta a ponta e considerados na definição das estruturas.

Estas devem buscar a eficiência e a eficácia nas atividades, de forma a agregar valores para a organização e as partes interessadas.

É um olhar para o alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais. Bem como resultados de processos que os potencializam e que atendam às necessidades e expectativas da organização e partes interessadas.

Esses são os fundamentos de uma boa gestão para sua empresa, mas se quiser aprofundar e se qualificar ainda mais, o Sebrae oferece cursos gratuitos voltados a gestão e administração do seu negócio.