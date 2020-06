Como não cair em golpes – Notícias Concursos

Milhões de pessoas já se cadastraram e foram aprovadas no auxílio emergencial de R$ 600. Entretanto, várias acabaram caindo em golpes e fraudes referente ao benefício. O auxílio foi criado para ajudar trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais (MEIs) e desempregados durante a pandemia.

Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal, já deu dicas para evitar cair em golpes do auxílio de R$ 600. A primeira e principal dica é fazer o cadastro apenas no site oficial da Caixa ou em seu aplicativo oficial, que está disponível para Android e iOS. Além disso, o aplicativo sempre deve ser baixado na loja oficial do smartphone (Play Store ou App Store).

Também não é recomendado dar dados pessoais em sites que se dizem da Caixa, porém não terminam em .gov.br. Ao entrar no site da CEF, verifique se há cadeado no canto esquerdo do link. O cadeado indica que a conexão não foi interceptada e que o site tem criptografia para aumentar a segurança e evitar golpes.

O site oficial da Caixa deve aparecer com “https” no início, com o “S”, que significa ainda mais segurança. Ao receber SMS ou e-mail falando da Caixa, tenha cuidado ao clicar em links. Eles podem ser usados por golpistas e fraudadores para pegar dados. E também não compartilhe links sem ter certeza de que são confiáveis para não prejudicar as pessoas ao seu redor.

Por fim, não acredite em mensagens e anúncios que garantem que farão o cadastro do auxílio de R$ 600 ser liberado “até hoje” ou com qualquer tipo de imediatismo. A Caixa divulga oficialmente quando novos cadastros são liberados. Além disso, órgãos do governo não se comunicam ou pedes dados por e-mail ou links por WhatsApp.

O cadastro para o auxílio emergencial de R$ 600 segue aberto até dia 2 de julho.