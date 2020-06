Como o delivery vem salvando o comércio? – Notícias Concursos

O comércio vem passando por muitos desafios devido a pandemia do coronavírus, fazendo com que, os negócios que estão sobrevivendo a tudo isso, busquem alternativas para conseguir atender seus clientes, e atrair clientes novos.

Como muitas pessoas estão trabalhando remotamente, diminuiu relativamente a movimentação de pessoas pelas ruas, e o comércio começou a sentir isso nas vendas, pois a maioria precisou fechar as portas devido o isolamento e atender somente à distância.

Por isso, muitos comércios que ainda não trabalhavam com o sistema delivery tiveram que implantar esse sistema em seu negócio, aproveitando assim uma oportunidade de continuar atendendo e levando seus produtos até os clientes.

E as entregas à domicilio é a melhor maneira de estar mais perto dos clientes, e manter claro as vendas.

Mas, como ele pode salvar seu negócio?

Aumento de clientes

Sim, através do sistema delivery suas chances de aumentar a clientela é maior, mesmo por que hoje em dia contamos com a ajuda de aplicativos de entrega como o Ifood por exemplo, que seu negócio fica lá na lista de opções.

Aumentando assim a chance das pessoas conhecerem seu estabelecimento, gostarem e comprarem mais vezes, por isso é sempre importante investir em um bom serviço. Cliente gosta de qualidade no que ele compra.

2. Praticidade e agilidade

Além de ser muito prático comprar pela internet, a praticidade e a agilidade com que as entregas deliverys são feitas, é o que mais encanta o cliente. Por isso seja cauteloso com o tempo de entrega estipulado.

Quem compra algo pelo sistema delivery, sabe que receberá em curto tempo aquele produto, ainda mais se tratando de comida, pedir uma comida e receber ela fria não é nada agradável não é mesmo?

3. Tempo de atendimento

Mais um dos motivos dos seus clientes procurarem esses serviços é a otimização do tempo em filas de espera, comprando via delivery ele além de se garantir sua proteção, ainda conta com um distanciamento bem seguro comprando pela internet.

4. Aumento do faturamento

Você pode garantir um aumento do seu faturamento, devido a alta procura e também por poder ampliar seus negócios sem precisar contratar mais colaboradores para isso.

Sem contar nos clientes novos que você pode conquistar, através de propagandas na internet e até mesmo do famoso marketing boca a boca, que é a indicação dos seus clientes.

E lembrem-se a tendência é esse mercado continuar crescendo cada vez mais, mesmo depois da pandemia, é algo que vale a pena investir agora e garantir resultados até mesmo depois da crise.