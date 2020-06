Como os Poderes da comunicação podem ajudar na sua aprovação – Notícias Concursos

Quarto dia do Congresso Online do Notícias Concursos já registrou mais de 4.500 visualizações no Instagram

Nesta quinta-feira, 25 de junho, o quarto dia do Congresso Online do Notícias Concursos contou com a participação da professora Évila Carrero. Ela abordou o tema que deixou os concurseiros bem atentos: "Como os Poderes da comunicação podem ajudar na sua aprovação" – Assista abaixo! A transmissão ocorreu por meio do Instagram Oficial da página, às 17h20. Este, inclusive, será o horário das próximas transmissões do Congresso. Os encontros vão seguir até domingo, dia 28. Sempre no mesmo horário. Naa sexta-feira, 26 de junho, a professora Ingrid Gil vai falar abordar o tema de Direito do Trabalho. Veja o cronograma das lives até domingo (28). 26 de junho : Direito do Trabalho – Ingrid Gil

: Direito Civil – Aline Passos 28 de junho: Direito Eleitoral – Caique Barbosa