Como pedir prorrogação do auxílio-doença durante pandemia? – Notícias Concursos

Quem já recebeu auxílio-doença por perícia médica presencial e deseja estender o benefício tem uma opção. Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem fazer o pedido de prorrogação pelo Meu INSS ou ligando para o número 135.

Quem já passou por perícia médica presencial não precisa apresentar o atestado médico online. Para esse grupo, basta solicitar a prorrogação normalmente, como acontecia antes da pandemia do novo coronavírus. Não será necessário fazer novo requerimento, e sim apenas o pedido de prorrogação.

As perícias médicas presenciais estão suspensas até o dia 19 de junho, por causa da pandemia do novo coronavírus. Por isso, o instituto, desde abril, conta com ferramenta que permite que o atestado médico seja enviado pelo “Meu INSS”. Quem dá entrada ao auxílio-doença durante a pandemia terá o atestado analisado e pode receber antecipação do benefício por até três meses. O valor do benefício é de um salário mínimo, R$ 1.045.

Como pedir a prorrogação do auxílio-doença?

Entre no site do Meu INSS. A senha pode ser adquirida no portal, após responder perguntas sobre questões pessoais, trabalhistas e previdenciárias. Anote a senha inicial, pois ela será usada para criar a definitiva, que deverá ter nove caracteres, incluindo letra maiúscula, minúscula e um número, pelo menos.

Após cadastrar, clique em “Entrar”, informe CPF e senha. Clique em “Agenda perícia”. Na tela que se abre, opte por “Perícia de prorrogação”, seguido de “Selecionar”. Confirme os dados.