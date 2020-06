como se adaptar? – Notícias Concursos

O EAD (Educação a Distância) ocorre de maneira institucionalizada no Brasil há muitos anos, contudo, muitos preferem o ensino tradicional com aulas presenciais. Em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, o ensino a distância tem sido a única possibilidade viável para as instituições de ensino continuarem prestando serviço à população.

O momento requer que os estudantes organizem melhor o seu tempo de estudo para acompanhar essa mudança abrupta.

Mesmo quem não gosta muito do método EAD agora se vê obrigado a assistir aulas on-line e, muitas das vezes, sem uma plataforma devidamente adequada. Até mesmo as universidades federais têm a liberação do MEC para substituição das aulas presenciais até o fim de 2020.

Sabemos que não se pode fazer comparações entre cursos EAD e o ensino com aulas presenciais pois ambos possuem diferentes demandas, logo, exigem metodologias distintas.

Stravos Xanthopoylos, professor especialista em EAD, afirmou, em entrevista concedida a UOL, que as mudanças tecnológicas e a grande difusão das redes sociais causam um fenômeno que “é irreversível e tem revolucionado os processos pedagógicos, sem prejuízo nos resultados da aprendizagem quando comparados com os métodos tradicionais.”

Contudo, pode haver dificuldade por parte dos estudantes a se adaptarem a essa nova rotina de aprendizagem, por uma série de fatores como: o ambiente doméstico; acesso restrito à internet; novas divisões de tempo de estudo; a inaptidão de alguns professores que não foram preparados para o ensino a distancia, entre outros.

Portanto, a mudança de alguns hábitos e o planejamento do tempo podem se tornar cruciais aos estudantes nesse momento, principalmente àqueles que estão em fase preparatória para concursos e vestibulares.

Neste sentido, pensamos em algumas práticas que podem colaborar para melhor aprendizagem neste período:

1. Organize o seu tempo

A maioria dos estudantes não está acostumada a estudar exclusivamente no ambiente domiciliar e isto pode ser um grande desafio! A melhor opção para fazer dar certo é organizar o tempo de estudo.

Você Pode Gostar Também:

Separe o tempo das aulas on-line do seu tempo de estudo. É importante não substituir aquele tempo usual de estudo em casa no turno oposto ao das aulas na escola, cursinho ou faculdade. Mantenha o seu tempo individual e complementar de estudo. Se ficar muito pesado, reduza as horas, mas não as elimine, pois poderá afetar os seus resultados finais.

2. Crie seu espaço de aprendizagem

Além de organizar os horários, criar um espaço de estudo bem disposto será um diferencial na sua aprendizagem. Procure o lugar mais silencioso e arejado da sua casa para criar esse espaço de estudo. Busque sentar-se à mesa durante as aulas. Não é saudável estudar no sofá enquanto alguém assiste desenho na TV, certo? Evite distrações.

3. Saiba diferenciar os momentos

As distrações do ambiente aconchegante de casa são muito maiores do que em uma sala de aula tradicional, logo, o estudante deve permanecer atento. Tenha junto de si tudo o que precisará durante a aula, desse modo evitará andar pela casa e encontrar pontos distração como, por exemplo, uma conversa com um familiar, o animal de estimação, a cama convidativa etc.

Saiba diferenciar os momentos e respeite o tempo da sua aula. Caso você não more sozinho(a), informe aos seus familiares, amigos ou colegas que naquele momento você não pode atendê-los.

4. Tire suas dúvidas

Não se sita intimidado com o novo formato e a nova metodologia empregados. Se restou alguma dúvida sobre assuntos da aula, pergunte ao seu professor. Caso não fique a vontade de fazer a pergunta pelo microfone ou no chat da sala, mande um e-mail posteriormente solicitando ajuda do professor, mas não guarde a dúvida para si.

5. Descanse

Lembre-se de que você não é uma máquina. Mesmo no atual contexto de pandemia, no qual não é aconselhado sair de casa, é necessário ter um momento de lazer e descanso. Reserve ao menos uma hora por dia simplesmente para descansar e fazer algo divertido.

Estes são alguns modos de melhorar sua experiência com a Educação a Distância. Lembre-se que você ainda pode – e deve! – contar com seus professores e colegas, ainda que virtualmente.