como se escreve? – Notícias Concursos

Esta palavra é utilizada para indicar a parte de um todo, uma divisão. Além disso, também é usada para repartições públicas ou privadas.

Grafia: seção (ç)* e secção (cç)*

Exemplos:

– Onde fica a seção (secção) de carnes deste mercado?

– Decorei onde fica a minha seção (secção) eleitoral. E você?

– Você viu que o site está com uma nova seção (secção) para reportagens sobre política?

*As duas palavras possuem o mesmo significado, porém uma é utilizada no português do Brasil (seção) e a outra no português de Portugal (secção).