Como se preparar para o Enem e os vestibulares desde já; Descubra aqui! – Notícias Concursos

Os estudos e a preparação para as provas e exames realizados no meio e no final do ano devem começar o mais rápido possível. Isso porque quanto antes começar mais chances terá de ser aprovado.

Com um planejamento prévio e dedicação ao estudo dos conteúdos programáticos, o estudante consegue se organizar e sentir-se mais preparado e seguro em meio aos testes.

Além das habilidades exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nas demais provas, o candidato precisa lidar consigo e com a sua inteligência emocional.

Para te ajudar com isso, o Escola Educação listou algumas dicas para te ajudar a se preparar para o Enem e os vestibulares. Confira:

1. Escolha um curso e/ou o seu material de estudos

Em primeiro lugar, pare e pense qual será a estratégia adotada para alcançar a tão sonhada aprovação. Será possível realizar um curso preparatório? O curso será online ou presencial? Se presencial, será em período integral ou parcial? Você vai estudar disciplinas específicas ou fazer um curso de redação?

Todas essas questões prévias devem ser feitas e respondidas antes de dar o pontapé inicial nos estudos. Lembre-se que, além do livro físico e do conteúdo ministrado na sala de aula, há inúmeras opções na internet, como é o caso dos materiais de estudo disponibilizados pelo Escola Educação.

2. Organize um cantinho de estudos

Outra etapa fundamental na busca pelo sucesso é a escolha de seu ambiente de estudos. Organize-o tirando os papéis e materiais (lista de exercícios e livros) que não são mais necessários. Lembre-se que você pode doar para quem precisa ou até mesmo destinar à reciclagem.

O seu local de estudos deve ser aconchegante, bem iluminado, confortável, fresco e livre de distrações para que haja foco, disciplina e produtividade.

3. Crie uma rotina de estudos

Cada pessoa é única e, consequentemente, cada organismo funciona de uma forma. Sendo assim, algumas pessoas funcionam melhor durante o dia, outras, durante a noite, mas isso só você irá saber.

Crie uma rotina bem estruturada e a siga à risca para que alcance os seus objetivos e metas traçados.

4. Faça correções de suas atividades e avalie seu desempenho

O estudante se prepara assistindo aulas, fazendo exercícios, corrigindo as suas provas e avaliando os pontos passíveis de melhora. A partir disso, é possível verificar quais aspectos merecem mais atenção e quais os resultados que estão sendo alcançados.

Além disso, ao visualizar a evolução é possível se sentir mais motivado e animado para seguir na busca pelo sonho.

5. Não deixe tudo para última hora

Deixar tudo para a última hora, a famosa procrastinação, é um mal do brasileiro. Mas com o estudante isso não pode existir. Inclusive, porque um dos maiores erros do aluno é achar que irá conseguir a aprovação sem muita dedicação.

Lembre-se sempre, independente da quantidade de tempo diária destinada aos estudos, o vestibulando deve começar o mais rápido possível a se preparar para as provas. Sendo que, aqueles que estudam antes, amadurecem o aprendizado e conseguem se aprofundar no conhecimento.