Como ser mais produtivo durante a quarentena – Notícias Concursos

Nas últimas semanas, com o aumento de casos de coronavírus no país e medidas do governo para que as pessoas evitem sair de casa, muitas pessoas estão trabalhando em esquema home office. Mas as empresas não tiveram tempo para treinar seus funcionários para este estilo de trabalho, que exige muita disciplina, concentração e organização. Como ser produtivo após mais de um mês de quarentena?

A gestora de carreiras Erika Linhares defende o uso de uma abordagem dividida em duas fases: planejamento e execução. Erika, que é especialista em comportamento e cultura dentro de organizações, já liderou mais de 500 pessoas em trabalho remoto ao implementar o home office em uma grande multinacional brasileira. Abaixo, ela compartilha dicas e orientações para que o home office seja mais produtivo e traga resultados para a empresa:

Fase 1: Planejamento

1. Estabeleça seu horário de trabalho, faça sua agenda e desenhe um cronograma da sua rotina estabelecendo horários para cada tarefa.

2. Faça pausas. Ficar o dia todo na frente de uma tela pode causar estresse. Por isso, faça intervalos e os inclua dentro do cronograma da rotina diária. Tome um café. Antes ou depois de trabalhar, faça exercícios em casa ou assista a algum filme.

3. Escolha o melhor local de trabalho. É importante que seja longe da cama e da TV. Procure um lugar que esteja organizado para que a concentração possa fluir.

4. Defina as ferramentas que você vai usar para fazer seu trabalho e garanta que estejam funcionando, seja internet ou notebook, por exemplo.

5. Defina as tarefas por grau de importância e prazos para encerrar cada uma. Estabeleça graus de prioridade para cada atividade. Cuidado para não adiar tarefas importantes e transformá-las em urgentes.

Você Pode Gostar Também:

Fase 2: Execução

1. Não durma até tarde e comece cedo. Evite dormir e acordar tarde, pois essa atitude pode dar a impressão de férias e causar improdutividade. Home office não é férias! Tente acordar próximo ao horário que já se levantava para ir trabalhar.

2. Evite distrações com TV, Instagram, crianças ou cachorro. Trabalhe e produza no período que determinou. Se procrastinar, não vai conseguir concluir tarefas no tempo programado.

3. Faça acordos nas relações familiares para que o seu dia de trabalho e o das demais pessoas que vivem na sua casa sejam mais produtivos. Como seu marido ou esposa podem estar em casa, além dos filhos que não estão indo para a escola, é importante fazer pactos familiares. No caso dos pequenos, é preciso combinar com eles os horários em que os pais estão trabalhando e não podem ser interrompidos, além de permitir que eles brinquem em um ambiente da casa diferente de onde você escolheu trabalhar. É fundamental que eles aprendam a respeitar o limite de convivência, o que fará com que aprendam a conviver melhor com as pessoas e com as normas.

Marido e mulher também precisam pré-estabelecer pactos para conviverem dentro de casa como usar fone de ouvido em uma reunião virtual de trabalho e se afastar do ambiente de trabalho para fumar, por exemplo. Essas atitudes são importantes para não gerar discussões na família.

4. Não deixe de executar o que é realmente importante, pois poderá virar urgente. Faça uma lista das tarefas que você tem para fazer e vá riscando conforme for concluindo as atividades. Dá para ser produtivo em casa, mas é fundamental ser organizado.

5. Acione as pessoas mesmo à distância e aprimore os seus relacionamentos. Você não precisa esperar um encontro físico para resolver problemas. Procure as pessoas por telefone, Skype ou outra rede social. O isolamento em casa por conta do coronavírus é apenas físico, mas você pode continuar acionando seus colegas e seu chefe normalmente.

6. Prepare o material de reuniões. Quando optar por fazer uma reunião virtual, compartilhe o material previamente para que todos tenham conhecimento do assunto a ser discutido. Dessa forma, a reunião tende a ser mais rápida e pragmática.

7. Reflita. Aproveite para pensar em como melhorar e inovar. Você terá mais tempo para isso.