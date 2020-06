Como solicitar o saque emergencial de R$ 1.045 do FGTS pelo celular? – Notícias Concursos

Liberação do FGTS emergencial começa dia 29 de junho

Semana passada, a Caixa Econômica Federal liberou a consulta ao valor do saldo e data de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 2020. A consulta pode ser feita no aplicativo do fundo, disponível para Android e iOS.

O saque do FGTS emergencial pode ser de até R$ 1.045, independente do valor em conta. As contas que tiverem saldo maior que esse valor, podem fazer saque de, no máximo, R$ 1.045. O saque emergencial foi criado para ajudar trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus. O saque pode ser feito de contas ativas ou inativas.

O dinheiro começará a ser liberado semana que vem, dia 29 de junho. Todos terão o depósito liberado em conta poupança social digital da Caixa e o dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. A liberação acontece de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. O saque em espécie e transferência bancária para outros bancos acontece em outro calendário.

Para fazer o saque emergencial do FGTS por celular, abra o aplicativo e faça login com CPF e senha. Em seguida, clique em “Saque emergencial”. A tela seguinte mostrará o valor disponível. Desça a tela e verifique a data em que esse valor será depositado.

Se preferir não receber o FGTS emergencial, clique em “Solicitar o cancelamento do saque”. O dinheiro retornará ao fundo.

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em setembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência

25 de julho: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

22 de agosto: nascidos em março

5 de setembro: nascidos em abril

19 de setembro: nascidos em maio

3 de outubro: nascidos em junho

17 de outubro: nascidos em julho

17 de outubro: nascidos em agosto

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro

