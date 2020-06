Concurso Aeronáutica EAGS é retomado e tem novo cronograma – Notícias Concursos

A Aeronáutica revogou a suspensão do concurso público da Aeronáutica EAGS 2021. O novo cronograma do certame foi publicado nesta terça-feira, 16 de junho, por meio do site de ingresso da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR).

Dessa forma,as avaliações objetivas vão ser aplicadas no dia 06 de setembro. Os exames serão aplicados no período da manhã, a partir das 09h40. Os portões para entrada dos candidatos ficarão abertos até as 09h.

Os candidatos poderão consultar o cartão de inscrição com os locais de provas no dia 05 de agosto. Para consultar, o candidato deverá acessar, exclusivamente, a página do Exame de Admissão e imprimi-lo.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 08 de setembro. Os candidatos poderão interpor recurso até as 15 horas do dia 10. O gabarito definitivo vai ser divulgado no dia 7 de outubro.

Notícia de abertura

Edital publicado. A Aeronáutica do Brasil publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 19 de dezembro, o edital de abertura do concurso público (Concurso Aeronáutica EAGS 2020) que visa o preenchimento de 156 vagas no Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2021.

Segundo o edital, o curso vai acontecer na Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR de Guaratinguetá-SP. O curso dura por volta de 1 ano e é destinado para ambos os sexos. As provas serão aplicadas em 15 cidades do Brasil.

O concurso da Aeronáutica EAGS 2020

Segundo o edital, para participar do concurso Aeronáutica EAGS 2020, o candidato não deve ter menos de 17 anos e não completar 25 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2021, ano da matrícula (alínea “i”, inciso V, Art. 20 da Lei nº 12.464).

Para concorrer, será necessário nível médio e curso técnico na especialidade desejada. As vagas são destinadas para as áreas de Eletrônica (26 vagas), Administração (40 vagas), Enfermagem (42), Eletricidade (10), Informática (16), Laboratório (5), Obras (6), Pavimentação (03 vagas), Radiologia (05 vagas) e Topografia (03 vagas). Do quantitativo de vagas, 20% serão reservadas aos negros.

Durante a realização do estágio, o aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR e fará jus à mesma remuneração que percebia por ocasião da matrícula, se militar da ativa da Aeronáutica, ou fixada em lei, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si. Após conclusão do estágio, haverá a promoção à graduação de terceiro-sargento, e o soldo passará a R$3.825 (valor referente a 2019).

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 13 de janeiro e 12 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial de ingresso (http://ingresso.eear.aer.mil.br). A taxa de inscrição custou R$60,00.

Provas

O concurso da Aeronáutica contará com provas escritas, inspeção de saúde (INSPSAU); exame de aptidão psicológica (EAP); teste de avaliação do condicionamento físico (TACF); prova prática da especialidade (PPE); e procedimento de heteroidentificação complementar; (PHC); e validação documental.

Esses eventos e suas finalidades são as seguintes:

Provas Escritas: visa a sua realização, precedida de orientação ao candidato sobre os procedimentos durante as provas e também a respeito das etapas subsequentes, para os que vierem a ser convocados;

Concentração Intermediária: visa a orientar o candidato (convocado para prosseguimento no Exame) a respeito da realização da Inspeção de Saúde (INSPSAU), do Exame de Aptidão Psicológica (EAP), do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), da Prova Prática da Especialidade (PPE), das solicitações de recurso e sobre a Concentração Final (para os que vierem a ser convocados para essa fase); além de receber, neste evento, dos candidatos menores de idade, a Autorização do responsável legal.

Concentração Final e Validação Documental: visa a realizar o Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC) e a comprovar o atendimento dos requisitos previstos para a matrícula no estágio do candidato selecionado pela Junta Especial de Avaliação (JEA), quando deverão ser apresentados os originais de todos os documentos, para análise e conferência, e entregues cópias simples de cada um deles.

As avaliações escritas (Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos) serão aplicadas nas cidades de Belém/PA, Recife/PE, Natal-RN, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, São José dos Campos/SP, Campo Grande/MS, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Brasília/DF, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista-RR. O exame será aplicado no dia 06 de setembro.

Mais informações sobre os critérios para habilitação à matrícula estão disponíveis na internet, na página oficial do Comando da Aeronáutica (http://www.fab.mil.br/eear) e na página da EEAR (http://ingresso.eear.aer.mil.br).

A validade do concurso da EA EAGS 2021 expira cinco dias corridos após a concentração final.

Informações gerais sobre o concurso