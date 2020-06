Concurso Câmara de Itauçu GO 2020 abre 71 vagas em todos os níveis! Até R$ 1.975,85! – Notícias Concursos

No Estado de Goiás, a Câmara Municipal de Itauçu divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 71 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos:

Agente Comunitário de Saúde (7 vagas);

Operário de Serviços Gerais (20 vagas);

Fiscal do Meio Ambiente (1 vaga);

Coveiro (1 vaga);

Motorista (4 vagas);

Vigilante (4 vagas);

Merendeira (2 vagas);

Cozinheiro (1 vaga);

Operador de Máquinas Pesadas (2 vagas);

Fiscal de Posturas (1 vaga);

Guarda Civil (8 vagas);

Auxiliar de Administração (4 vagas);

Controlador Interno (1 vaga);

Professor nível II – Pedagogia (15 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 1.975,85, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora ITAME. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 90,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, história, geografia conhecimentos específicos e legislação, cidadania e conhecimentos gerais;

Prova de redação;

Prova prática;

Prova de aptidão física;

Curso de formação inicial e continuada

Avaliação psicológica;

Curso específico de formação;

Prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 20 de setembro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso