Concurso Câmara de Limoeiro de Anadia AL 2020 tem EDITAL retificado novamente – Notícias Concursos

No Estado de Alagoas, a Câmara Municipal de Limoeiro de Anadia retifica novamente edital de concurso público para preenchimento de 11 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e de nível superior no legislativo municipal.

Conforme o novo documento de retificação (retificação II), o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia até 20 de junho 2020, no site oficial da banca organizadora FUNVAPI. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 90,00.

Outra retificação – houve alterações no conteúdo programático para alguns cargos.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar Legislativo (2); Agente Administrativo (1); Vigia/Diurno (1); Técnico Legislativo (1); Auxiliar de Serviços Gerais (2); Motorista (1); Procurador (1); Analista de Controle Interno (1); e Contador (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.500,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas até às 23h59min do dia 16 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Vale do Piauí (Funvapi). O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 90,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos específicos, matemática e informática; mais prova de títulos para cargos de nível superior.

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 19 de julho, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Você Pode Gostar Também:

Informações do concurso

Concurso : Câmara Municipal de Limoeiro de Anadia

: Câmara Municipal de Limoeiro de Anadia Banca organizadora : FUNVAPI

: FUNVAPI Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 11

: 11 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 2.500,00

: R$ 1.045,00 a R$ 2.500,00 Inscrições : até 20 de junho 2020

: até 20 de junho 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 a R$ 90,00

: R$ 50,00 a R$ 90,00 Provas : 19 de julho de 2020

: 19 de julho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital