Concurso Câmara Municipal de Pinheiral RJ 2020 tem EDITAL retificado

A Câmara Municipal de Pinheiral no Rio de Janeiro, tem edital de concurso retificado. O certame visa preencher em cargos de níveis fundamental, médio técnico e superior no legislativo municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), foi anunciado um novo cronograma, e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 6 de agosto de 2020, no site da IBAM. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

As oportunidades são para os cargos de Redator/ Revisor Legislativo (1); Assistente Administrativo (1); Assistente Técnico em Informática (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Procurador Legislativo (1); Assistente Operacional (1); Contador (1); Controlador Interno (1); Jornalista (1); e Motorista (1). O salário oferecido será de R$ 1.045,00, por carga horária de 20 e 30 horas semanais.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos específicos, LOM, RI e estatuto dos servidores; mais prova prática para o cargo de Motorista. As avaliações serão aplicadas no dia 27 de setembro de 2020.

O certame é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Você Pode Gostar Também:

Informações do concurso

Concurso : Câmara Municipal de Pinheiral RJ

: Câmara Municipal de Pinheiral RJ Banca organizadora : IBAM

: IBAM Escolaridade : fundamental, médio técnico e superior

: fundamental, médio técnico e superior Número de vagas : 10

: 10 Remuneração : R$ 1.045,00

: R$ 1.045,00 Inscrições : até o dia 6 de agosto de 2020

: até o dia 6 de agosto de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 a R$ 80,00

: R$ 40,00 a R$ 80,00 Provas : 27 de setembro de 2020

: 27 de setembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL e RETIFICAÇÃO 2020

100% de Acordo com Último Edital