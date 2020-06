Concurso Câmara Municipal de Vila Velha ES 2020 tem EDITAL suspenso – Notícias Concursos

Edital tem 13 vagas de níveis médio, técnico e superior no legislativo municipal

No Estado do Espírito Santo, a Câmara Municipal de Vila Velha retificou edital novamente de concurso público para preencher 13 vagas de níveis médio, técnico e superior no legislativo municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente Legislativo (2), Assessor Legislativo (2), Redator de Atas Legislativas (2); Técnico em Informática (2); Auditor Interno (1), Contador (1), Procurador (1) e Auxiliar de Coordenação Legislativa (2). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.254,46 e R$ 4.174,90.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 03 de maio de 2020, via site oficial do Instituto Access. O valor da inscrição está fixado em R$ 70,00.

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, noções de informática, legislação, raciocínio lógico-matemático e conhecimentos específicos. As apostilas serão aplicadas em data provável no dia 19 de julho de 2020.

