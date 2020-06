Concurso Ceasa Campinas SP 2020 encerra inscrições hoje, 08! Até R$ 7.310,79! – Notícias Concursos

Edital oferece 12 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal

No Estado de São Paulo, as Centrais de Abastecimento (Ceasa) do município de Campinas tem inscrições até às 23h59min de hoje, 08 de junho de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 12 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos Motorista de Caminhão (1 vaga); Técnico de Mercado I (1 vaga); Assistente de Departamento Pessoal (1 vaga); Contador (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Conferente (1 vaga); Advogado – área trabalhista (1 vaga); Arquiteto (1 vaga); Operador de Carga (1 vaga); Assistente Administrativo I (1 vaga); e Analista Contábil (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.873,83 e R$ 7.310,79, por carga horária de até 36 horas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 8 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto de Educação e Desenvolvimento Social (Nosso Rumo). O valor da inscrição varia entre R$ 35,00 e R$ 59,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, noções de informática e políticas de saúde;

Prova prática (caráter eliminatório);

Prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório);

Peça processual (caráter classificatório e eliminatório).

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Você Pode Gostar Também:

Informações do concurso

Concurso : Centrais de Abastecimento (Ceasa)

: Centrais de Abastecimento (Ceasa) Banca organizadora : Nosso Rumo

: Nosso Rumo Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 12

: 12 Remuneração : R$ 1.873,83 a R$ 7.310,79

: R$ 1.873,83 a R$ 7.310,79 Inscrições : até 06 de maio de 2020

: até 06 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 35,00 a R$ 59,00

: R$ 35,00 a R$ 59,00 Provas : a definir ….

: a definir …. Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital