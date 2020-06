Concurso e Processo seletivo Prefeitura de Água Doce SC 2020 tem EDITAL retificado – Notícias Concursos

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Água Doce retifica editais de concurso e processo seletivo que visa o preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 14 de junho de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). A nova data será no dia 26 de julho de 2020.