Concurso FUNARTE 2021 tem novo pedido de EDITAL com 138 vagas – Notícias Concursos

A Fundação Nacional de Artes, órgão responsável, no âmbito do Governo Federal, pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo, poderá divulgar a abertura de novo edital de concurso público (Concurso FUNARTE 2021) em breve.

Acontece que o órgão enviou, através do Ministério do Ministério do Turismo, um novo pedido de realização de um novo certame para nada menos que 138 vagas. As oportunidades foram pleiteadas para cargos de níveis médio, médio/técnico e superior.

Para nível médio foram solicitadas 86 vagas, distribuídas entre os cargos de Assistente Administrativo (47), Assistente Técnico I (13), Serviços Auxiliares (4), Assistente Administrativo II (5), Assistente Administrativo III (4), Assistente Administrativo IV (3), Assistente Técnico II (2), Assistente Técnico III (5) e Assistente Técnico IV (3).

Para nível superior foram solicitadas 48 vagas, distribuídas entre os cargos de Administração e Planejamento (09), Arquivista (01), Documentação (07), Museólogo (01), Profissional Técnico Superior I (13), Profissional Técnico Superior II (06), Profissional Técnico Superior III (03), Profissional Técnico Superior IV (02), Técnico em Comunicação (02), Técnico em Comunicação Social (01), Técnico em assuntos educacionais Administrador I (01) e Médico (01).

O Concurso FUNARTE 2021

O cargo de Assistente Administrativo deverá executar, sob supervisão, tarefas relativas à gestão administrativa da Funarte; preparar relatórios e planilhas; colaborar no apoio logístico necessário para o funcionamento das unidades da Funarte; executar, sob supervisão, tarefas de natureza administrativa e outras tarefas afins; operar, sob supervisão, os sistemas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como os demais sistemas inerentes às tarefas acima descritas.

Já o cargo de Assistente Técnico deverá auxiliar na realização de pesquisas e na execução do planejamento em sua área de atuação; organizar, classificar, codificar e elaborar sistemas de arquivos e documentação e operar equipamentos.

O Assistente Financeiro deverá executar tarefas contábeis e financeiras destinadas a subsidiar atividades, como elaboração de relatórios, mapas e inventários; conferência de documentos contábeis. Elaborar balancetes mensais; conciliações bancárias, pagamento e recebimento de valores; controle e guarda de ordens de pagamentos; preparar e recolher tributos e encargos sociais e balanço diário do caixa. Operar, sob supervisão, os sistemas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como os demais sistemas inerentes às tarefas acima descritas.

A função de Administração e Planejamento deverá planejar, organizar, controlar e assessorar a elaboração, execução e avaliação de planos, programas, projetos e ações nas áreas de material, patrimônio, serviços, orçamento, finanças, contabilidade, gestão de pessoas, modernização administrativa e logística.

O cargo de Profissional Técnico Superior I deverá planejar, organizar, controlar e assessorar a elaboração, execução e avaliação de planos, programas, projetos e ações nas áreas de material, patrimônio, serviços, orçamento, finanças, contabilidade, gestão de pessoas, modernização administrativa e logística.

Último Concurso da FUNARTE foi em 2014

O último concurso público da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) aconteceu em 2014, quando contou com 28 (vinte e oito) vagas para cargos de nível superior e 22 (vinte e duas) vagas para cargos de nível médio, totalizando a oferta total de 50 vagas. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) teve a responsabilidade do certame.

Para nível superior, o certame contou com oportunidades para: Administração e Finanças nos cargos de Contador, Administração e Planejamento; Arte, Cultura e Educação na função de Profissional de Artes Cênicas – Instrutor Circense; Saúde nos cargos de Psicólogo e Fisioterapeuta; e Arte e Cultura nas funções de PTS II, PTS III e PTS – Cenógrafo. Para os cargos, a seleção contou com prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para o cargo Profissional de Artes Cênicas – Instrutor Circense.

Para nível médio, as chances foram para: Arte e Cultura nas funções de Contrarregra; Administração nos cargos de Assistente Administrativo, Operacional Administrativo e Assistente Técnico; e Finanças no cargo de Assistente Financeiro. Para os cargos, o certame contou com prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Os aprovados foram lotados em São Paulo/SP, Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e Minas Gerais/MG. Nesses mesmos locais foram aplicadas as avaliações.

Os candidatos de ensino médio foram avaliados por questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. Já os inscritos nos cargos de ensino superior foram submetidos as matérias de Língua Portuguesa, Noções de Direito Constitucional, Noções de Administração Pública e do Sistema Federal de Cultura e Conhecimentos Específicos.

Sobre a FUNARTE

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) é o órgão responsável, no âmbito do Governo Federal, pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo. A instituição, vinculada ao Ministério da Cultura, Os tem como os principais objetivos o incentivo à produção e à capacitação de artistas, o desenvolvimento da pesquisa, a preservação da memória e a formação de público para as artes no Brasil.

Para cumprir essa missão, a Funarte concede bolsas e prêmios, mantém programas de circulação de artistas e bens culturais, promove oficinas, publica livros, recupera e disponibiliza acervos, provê consultoria técnica e apoia eventos culturais em todos os estados brasileiros e no exterior. Além de manter espaços culturais no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, a Funarte disponibiliza parte de seu acervo gratuitamente na internet.