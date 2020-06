Concurso Hospital das Clínicas HCRP USP abre vagas para Médicos – Notícias Concursos

Editais publicado. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP USP), faz saber aos interessados a abertura de um novos editais (nº 38 e 39/2020) de concurso público para preenchimento de 03 vagas de nível superior.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 38/2020: Médico I – Nefrologia – Setor de Diálise Crônicos, Agudos e Unidade de Transplante Renal – Campus e Unidade de Emergência (2 vagas);

EDITAL nº 39/2020: Médico I – Ortopedia e Traumatologia – Setor de Cirurgia do Quadril Adulto (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 4.476,38 a R$ 5.371,65, por carga horária de 20 a 24 horas semanais, mais R$ 360,00 de auxílio-alimentação e vale-transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de junho até as 14h do 06 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial do HCRP. A taxa de inscrição está fixada em R$ 91,11.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de julho de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso