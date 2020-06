Concurso INCA 2021 tem novo pedido de edital enviado ao Ministério da Saúde – Notícias Concursos

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva tem expectativa de abrir um novo edital de concurso (Concurso INCA 2021) em breve. O órgão confirmou que foi enviado ao Ministério da Saúde um novo pedido de concurso. As informações foram passadas ao site Folha Dirigida.

Agora, caberá ao ministro da Economia analisar um novo edital de concurso do INCA. O Instituto é um órgão auxiliar do Ministério da Saúde e, por isso, as seleções ocorrem por meio de editais publicados pela pasta e não pelo Inca. No ano passado um edital foi solicitado, mas a solicitação foi atendida pelo Governo.

MPF moveu ação contra o INCA

No ano passado, o Ministério Público Federal (MPF) moveu ação civil pública, com pedido de liminar, para que a União realize a alocação e o preenchimento de pelo menos 269 cargos do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

De acordo com o órgão, a medida visa suprir o déficit de pessoal que põe em risco a continuidade dos serviços do Instituto, cuja sede está localizada no Rio de Janeiro.

“O déficit de vagas decorre da omissão ilegal da União, que, contrariamente à determinação do Acórdão nº 1.193/2006 do Tribunal de Contas da União (TCU), não alocou todas as vagas antes ocupadas por profissionais terceirizados da Fundação Ary Frauzino, cujo contrato com o Inca foi extinto em 2015”, diz o MPF.

O Ministério Público Federal diz que a União vem recorrendo de forma permanente a mecanismos provisórios para suprir a carência de pessoal no Inca, como o pagamento de Adicional de Plantão Hospitalar (APH) de forma ininterrupta e a contratação temporária de profissionais com base na lei nº 8745/93.

Dessa forma, o custo de pagamento de APH subiu de R$ 4,2 milhões em 2014 para R$ 6,3 milhões em 2016, enquanto o número de contratos temporários pulou de 7 em 2015 para 179 em 2018. Além disso, de acordo com o MPF, o quadro de pessoal hoje do Inca é inferior ao de 2010, quando havia 3.585 profissionais, contra 3.195 atualmente, ou seja, 390 a menos.

Concurso do INCA em 2014 teve mais de 500 vagas

O último concurso público do Instituto Nacional do Câncer (INCA) foi divulgado em 2014. Na época, o Ministério da Saúde publicou diversos editais, sendo 558 vagas destinadas ao Instituto, todas para o Rio de Janeiro. As chances foram para candidatos de níveis médio, médio/técnico e superior. Os salários oferecidos variaram entre R$3.324 e R$6.310,05.

O edital, organizado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab), contava com vagas para os cargos de assistente em ciência e tecnologia, técnico e analista em ciência e tecnologia e tecnologista. O concurso contou com provas objetivas e discursiva e/ou redação, além de uma análise de títulos.