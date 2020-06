Concurso Polícia Federal em análise com 1.508 vagas! Até R$ 22.672,48 – Notícias Concursos

Um novo pedido de abertura de seleção foi feita ao governo pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e já está em análise no Ministério da Economia. Foram solicitadas, ao todo, 1.508 vagas para as áreas policial e administrativa.

Cresce a expectativa de abertura do novo edital de concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2020/2021). Um novo pedido de abertura de seleção foi feita ao governo pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e já está em análise no Ministério da Economia. Foram solicitadas, ao todo, 1.508 vagas para as áreas policial e administrativa.

A solicitação feita pela PF foi menor com relação ao último ano. Em 2019, a corporação havia solicitado mais de 3 mil vagas, mas o pedido não foi aceito pelo governo.

O novo pedido de concurso da Polícia Federal 2020/2021 foi confirmado pelo presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luis Boudens, após a confirmação da pasta responsável. As informações foram passadas ao site Folha Dirigida. A corporação ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Veja a distribuição das vagas do pedido: