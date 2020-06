Concurso Prefeitura de Alvorada do Gurguéia PI 2020 tem EDITAL suspenso – Notícias Concursos

No Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de Alvorada do Gurguéia retifica edital de concurso público para preenchimento 46 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação (suspensão), o concurso foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos de Gari (3); Motorista (5); Auxiliar de Serviços Gerais (4); Fiscal de Tributos (2); Agente Comunitário de Saúde (2); Auxiliar Administrativo (3); Secretário Escolar (4); Técnico Agrícola (1); Técnico em Farmácia (1); Técnico de Enfermagem (3); Assessor de Controle Interno (1); Digitador (2); Técnico de Higiene Dental (3); Técnico de Informática (1); Professor do Ensino Fundamental – Matemática (2); Professor do ensino fundamental – Ciências (1); Professor do Ensino Fundamental – História (1); Enfermeiro (1); Médico Veterinário (1); Psicólogo (2); e Professor do Ensino Fundamental (3). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 1.650,00, por carga horária de 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 31 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da FUNVAPI. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 105,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, conhecimentos em informática e raciocínio lógico.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso