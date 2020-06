Concurso Prefeitura de Araioses MA 2020 tem EDITAL retificado com 150 vagas – Notícias Concursos

Edital tem vagas de níveis fundamental, médio/técnico e superior na autarquia municipal

No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Araioses retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 150 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve alterações nos requisitos para alguns cargos.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Social (3); Farmacêutico/ Bioquímico (1); Odontólogo (2); Educador Físico (1); Agente Administrativo (15); Vigia (40); Auxiliar Operacional (25); Motorista (5); Recepcionista (4); Digitador (6); Professor nível I (26); Enfermeiro (5); Professor de Libras e Sinais (1); Psicólogo (2); Técnico de Enfermagem (7); Técnico de Laboratório (1); Técnico de Saúde Bucal (2); Médico Veterinário (1); Engenheiro Agrônomo (1); Procurador do Município (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Nutricionista (1); Professor Cuidador de Alunos com Deficiência Física (1); Orientador Social (1); e Professor Cuidador de Alunos Autistas (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 4.500,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 12 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da LJ Assessoria e Planejamento Administrativo. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 105,00.

PROVAS

Prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, legislação SUS, conhecimentos específicos e pedagógicos;

Prova discursiva (caráter classificatório);

Prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 19 de julho de 2020.

