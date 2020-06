Concurso Prefeitura de Chapadão do Céu GO 2020 abre 116 vagas em todos os níveis – Notícias Concursos

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público de preenchimento de 116 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista (8); Agente de Trânsitos (1); Fiscal de Saneamento Básico (1); Educação Física (1); Educação Infantil (16); Geografia (1); Auxiliar de Serviços Gerais (29); Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (4); Professores Nível I em Artes (1); Ciências (2); História (3); Letras – Português/Inglês (4); Matemática (3); Pedagogia – Séries Iniciais (16); Auxiliar de Creche (23); Executor Administrativo (1); Fiscal de Obras e Meio Ambiente (1); e Fiscal de Vigilância Sanitária (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 974,89 a R$ 3.475,48, por jornada de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 31 de julho (a partir das 08h) até às 23h59 do dia 23 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ganzaroli – Assessoria, Consultoria e Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos e legislação; mais prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 18 de outubro de 2020, em períodos diferentes. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

