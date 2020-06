Concurso Prefeitura de Coroados SP tem inscrições até às 23h59min de hoje, 10! – Notícias Concursos

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Coroados tem inscrições até às 23h59min de hoje, 10 de junho de 2020. O edital de concurso público tem por objetivo preencher 13 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico de Família (1); Monitor de Informática (1); Psicólogo; Técnico em Edificações (1); Nutricionista; Pedreiro de Acabamento (1); Secretario de Escola; Vigia Noturno; e Técnico em Informática (1); Agente de Combate a Endemias (2); Coveiro (1); Enfermeira (1); Escriturário (1); Fiscal Tributário; Jardineiro (1); Coordenador de dança (1); Enfermeira de Família; Fisioterapeuta; Médico (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.041,54 a R$ 8.703,85, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

OUTRAS RETIFICAÇÕES

Retificação II – houve alterações nas provas objetivas e conteúdo programático.

Retificação I – houve alteração foi nos requisitos exigidos para os cargos de Fiscal Tributário e Técnico em Edificações.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderiam se inscrever até o dia 10 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora Nemesis Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 80,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e locais. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso