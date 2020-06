Concurso Prefeitura de Frederico Westphalen RS 2020 tem EDITAL retificado! Até R$ 4.473,35! – Notícias Concursos

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen retifica edital de concurso público para preenchimento de 03 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve alteração no conteúdo programático para o cargo de Agente de Trânsito. Com isso, o edital segue com esta mudança em determinada lei municipal (veja aqui).

As oportunidades são para os cargos de Agente de Trânsito (2 vagas) e Analista Ambiental (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.076,91 a R$ 4.473,35, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Fundatec. O valor da inscrição oscila entre R$ 120,00 a R$ 150,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, legislação, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 19 de julho de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÃO DE CARGOS

Analista Ambiental

Descrição sintética (síntese de deveres): efetuar análise interpretativa em processos de Licenciamento Ambiental considerados de impacto local com emissão de parecer técnico visando à expedição de licenças ambientais nos termos de legislação vigente e desenvolver ações de gestão ambiental junto ao órgão ambiental municipal.

Agente de Trânsito

Atribuições: Descrição Sintética: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, fiscalizar o tráfego de veículos.

