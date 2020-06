Concurso Prefeitura de Santa Rosa da Serra MG 2020 tem inscrições abertas! – Notícias Concursos

Edital oferece vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal

A Prefeitura Municipal de Santa Rosa da Serra MG abriu inscrições de concurso público que tem por objetivo preencher 88 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Laboratório (2); Auxiliar de Secretaria (3); Auxiliar Administrativo (2); Psicólogo (1); Supervisor Pedagógico (1); Técnico de Raio X (1); Analista Tributário (1); Analista Administrativo (1); Agente de Endemias (2); Assistente Social (2); Assistente Administrativo (3); Enfermeiro Padrão (1); Guarda Municipal (2); Motorista (10); Técnico de Enfermagem Remoção e Transferência (2); Professor 1º Ao 5º Ano e Pré-Escola (8); Auxiliar Educacional (8); Zelador (2); Fisioterapeuta (2); Gari (6); Oficial de Serviço (2); Pintor (1); Serviços Gerais (12); Biomédico (1); Farmacêutico (1); Controlador Interno (1); Dentista (1); Operador de Máquina (4); e Cantineira (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.995,27, por carga horária de 20h e 40h semanais.

RETIFICAÇÃO

O cargo de Guarda Municipal que tinha como requisito apenas o nível fundamental, agora passa a ser requisitado o nível médio. Outra retificação foi a exclusão do cargo de Auxiliar de Enfermagem (4 vagas).

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 08 de junho a 08 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Cabral & Oliveira. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova prática; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 01 de novembro de 2020.

Você Pode Gostar Também:

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Santa Rosa da Serra MG

: Prefeitura de Santa Rosa da Serra MG Banca organizadora : Cabral & Oliveira

: Cabral & Oliveira Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 80

: 80 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 2.995,27

: R$ 1.045,00 a R$ 2.995,27 Inscrições : 08 de junho a 08 de julho de 2020

: 08 de junho a 08 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 a R$ 100,00

: R$ 40,00 a R$ 100,00 Provas : 01 de novembro de 2020

: 01 de novembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL E RETIFICAÇÕES 2020

100% de Acordo com Último Edital